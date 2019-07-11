2019-07-11T13:55:49+03:00
Происшествия

Житель Башкирии выпал из окна и разбился насмерть в Липецке

Трагический несчастный случай произошел в одном из многоэтажных домов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сотрудники регионального Следкома провели проверкуСотрудники регионального Следкома провели проверку
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В Липецке сегодня ночью, 11 июля, разбился житель Башкирии. Он выпал из окна четвертого этажа одного из многоэтажных домов по улице Адмирала Макарова. Об этом сообщает новостной портал cod48.ru.

Сотрудники местного Следственного комитета провел проверку. В результате падения 32-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. При этом следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. При каких обстоятельствах он выпал из окна, неизвестно.

Напомним, в июне в Уфе насмерть разбилась женщина. По предварительным данным, она мыла окно и не удержалась на подоконнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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