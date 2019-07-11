Житель Башкирии выпал из окна и разбился насмерть в Липецке

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-11T13:55:49+03:00

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В Липецке сегодня ночью, 11 июля, разбился житель Башкирии. Он выпал из окна четвертого этажа одного из многоэтажных домов по улице Адмирала Макарова. Об этом сообщает новостной портал cod48.ru.

Сотрудники местного Следственного комитета провел проверку. В результате падения 32-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. При этом следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. При каких обстоятельствах он выпал из окна, неизвестно.

Напомним, в июне в Уфе насмерть разбилась женщина. По предварительным данным, она мыла окно и не удержалась на подоконнике.

ИСТОЧНИК KP.RU