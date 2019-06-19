2019-06-19T09:33:02+03:00
Происшествия

В Уфе женщина разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

Предположительно, она мыло окно и не удержалась на подоконнике
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 19 июня, в одном из городских сообществ Уфы в социальных сетях появилось жуткое видео. Как пишут очевидцы, неизвестная женщина выпала из окна многоэтажки и мгновенно погибла. Предположительно, она мыла окно и, не удержавшись, сорвалась с большой высоты. Момент падения несчастной попал в объектив камеры наружного наблюдения.

По словам очевидцев, прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть женщины. Вероятно, что выжить у нее не было ни единого шанса. Также местные жители сообщают, что смертельный случай произошел в одной из многоэтажек на улице Заки Валиди. Когда именно произошла трагедия, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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