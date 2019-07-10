В Следкоме Башкирии прокомментировали изнасилование 14-летней школьницы

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-10T17:00:44+03:00

Самому младшему подозреваемому всего 16 лет, а старшему – 21 год.

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В пресс-службе Следственного комитета Башкирии рассказали об инциденте с изнасилованием 14-летней девочки. В отношении троих подозреваемых 21, 20 и 16 лет возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенной группой лиц.

– В настоящее время обвиняемые задержаны, им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, – сообщили в республиканском СК.

Напомним, 7 июля молодые люди после распития алкоголя надругались над школьницей. Все произошло в машине на дороге, недалеко от деревни Верхнеиванаево Балтачевского района. На следующей день дедушка потерпевшей обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU