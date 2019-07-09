2019-07-09T20:31:18+03:00
Происшествия

В Башкирии трое парней во время празднования дня рождения вместе изнасиловали 14-летнюю девочку

Преступление произошло на автодороге рядом с деревней
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Над девочкой надругались во время празднования дня рождения одного из насильниковНад девочкой надругались во время празднования дня рождения одного из насильников
Изменить размер текста:

Очередной случай изнасилования несовершеннолетней произошел в Башкирии. Три человека надругались над 14-летней девочкой в машине на автодороге рядом с деревней Верхнеиванаево Балтачевского района. Школьница приехала к дедушке на лето из Сургута.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, младшему насильнику всего 16 лет, а старшему – 21 год. По предварительным данным, 7 июля молодые люди распивали спиртное. Жертва, предположительно, находилась с ними. По всей видимости, компания праздновала день рождения самого юного участника преступления. В какой-то момент парни напали на школьницу и изнасиловали её. Всё произошло в машине в пяти километрах от деревни Верхнеиванаево.

На следующий день после случившегося с заявлением в полицию обратился дедушка потерпевшей. Правоохранители изъяли с места происшествия одежду девочки. Предполагаемые насильники задержаны. Проводятся оперативно-следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Вышел из офиса на обед и пропал": в Башкирии ищут 31-летнего Тимура Акубекова
«Откачивали почти пять минут»: в Уфе спасатели вернули к жизни наглотавшегося воды подростка
Районная администрация прокомментировала историю с голодающей под Уфой бабушкой
В Башкирии машинистку крана будут судить за гибель 51-летнего мужчины
В Уфе открывается центр спортивной подготовки по 49 видами спорта
Полицейские из Башкирии отправились за решетку за сбыт наркотиков
Следовавший из Уфы самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
Стало известно, что стало причиной смерти 4-летней девочки в санатории Башкирии
В Башкирии пенсионер cжег заживо свою знакомую
На стройке в Уфе из-за отсутствия ограждения погиб бригадир
Одну из улиц в историческом центре Уфы сделают пешеходной
ВТБ в Башкирии предоставит АО «Башспирт» гарантий на 3 млрд рублей
УГНТУ вручил дипломы студентам из 28 стран мира
Шквалистое усиление ветра: в Башкирии объявили штормовое предупреждение
«Эврика!»: Радий Хабиров нашел самый лучший двор Башкирии
Власти Уфы рассказали, что будет с парками и скверами
Уфимские дольщики получат ключи от дома до конца июля
Годовалый малыш из Башкирии утонул в ведре с водой
Вандалы в Уфе повредили два арт-объекта
Ночью на дороге в Башкирии разбился 26-летний парень
«Я очень сильно хочу кушать»: под Уфой умирает от голода 84-летняя бабушка
В Уфе вор вскрыл сейф торговой компании и украл миллион рублей
На трассе в Башкирии насмерть сбили женщину
Дожди и грозы: погода в Башкирии продолжает портиться
На дорогах Уфы появятся временные дорожные знаки
В Башкирии пациента диспансера привязали к кровати в коридоре