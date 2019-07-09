В Башкирии трое парней во время празднования дня рождения вместе изнасиловали 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 19:06 2019-07-09T20:31:18+03:00

Над девочкой надругались во время празднования дня рождения одного из насильников

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Очередной случай изнасилования несовершеннолетней произошел в Башкирии. Три человека надругались над 14-летней девочкой в машине на автодороге рядом с деревней Верхнеиванаево Балтачевского района. Школьница приехала к дедушке на лето из Сургута.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, младшему насильнику всего 16 лет, а старшему – 21 год. По предварительным данным, 7 июля молодые люди распивали спиртное. Жертва, предположительно, находилась с ними. По всей видимости, компания праздновала день рождения самого юного участника преступления. В какой-то момент парни напали на школьницу и изнасиловали её. Всё произошло в машине в пяти километрах от деревни Верхнеиванаево.

На следующий день после случившегося с заявлением в полицию обратился дедушка потерпевшей. Правоохранители изъяли с места происшествия одежду девочки. Предполагаемые насильники задержаны. Проводятся оперативно-следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU