В Уфе перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-08T19:05:04+03:00

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Жителей Уфы ждет неприятный сюрприз вечером 13 июля. В связи с проведением летних Международных детских игр в столице Башкирии перекроют несколько центральных улиц. Проезд будет ограничен по улицам Заки Валиди (на участке от Цюрупы до Гафури) и Мажита Гафури (на участке от Пушкина до Валиди).

Движение транспорта будет приостановлено с 17:00 до 00:00. По словам администрации города, это сделано «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения» во время спортивных соревнований. Мэрия приносит извинения за неудобства и просит горожан отнестись с пониманием к ограничению движения.

Напомним, сегодня также стало известно, что из-за Международных детских игр в Уфе сняли несколько ПАЗиков с маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU