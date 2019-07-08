2019-07-08T08:01:18+03:00
Общество

В Уфе на неделю с маршрутов сняли автобусы марки ПАЗ

Некоторые маршрутки перестанут ходить из-за проведения Международных детских игр
Владислав КАЗАНЦЕВ
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"Ушастые" ПАЗы пропадут с уфимских дорог на неделю"Ушастые" ПАЗы пропадут с уфимских дорог на неделю
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В Уфе с сегодняшнего дня перестали ходить некоторые автобусы частных перевозчиков. Накануне в социальных сетях стало известно, что с маршрутов снимут несколько маршруток марки ПАЗ. Это связано с проведением Международных детских игр. Спортивные состязания пройдут в столице Башкирии с 10 по 13 июля.

С уфимских дорог пропали так называемые «ушастые» ПАЗы, оснащенные газобаллонным оборудованием. Остальные общественные транспортные средства продолжат ездить в штатном режиме. По предварительной информации, ограничения для маршруток с баллонами продлится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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