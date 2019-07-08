В Уфе на неделю с маршрутов сняли автобусы марки ПАЗ

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-08T08:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе с сегодняшнего дня перестали ходить некоторые автобусы частных перевозчиков. Накануне в социальных сетях стало известно, что с маршрутов снимут несколько маршруток марки ПАЗ. Это связано с проведением Международных детских игр. Спортивные состязания пройдут в столице Башкирии с 10 по 13 июля.

С уфимских дорог пропали так называемые «ушастые» ПАЗы, оснащенные газобаллонным оборудованием. Остальные общественные транспортные средства продолжат ездить в штатном режиме. По предварительной информации, ограничения для маршруток с баллонами продлится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU