Обрушившийся в Башкирии самый длинный деревянный мост демонтируют

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-04T17:02:30+03:00

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Известный на всю Россию деревянный мост из фильма «Вечный зов» решено демонтировать. Напомним, вчера, 3 июля, в Белорецке на глазах очевидцев обрушился легендарный мост. Конструкция медленно разрушалась на протяжении многих лет. Общественность активно выступала за ремонт, однако администрация не выделяли на него денег, ссылаясь на слишком большие затраты. Они пытались найти инвестора, однако проект никого не заинтересовал.

Сегодня стало известно, что власти решили демонтировать уже разрушенный мост.

– Мы уже обратились в Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям с просьбой оказать содействие в квалифицированном обследовании конструкций деревянного моста, чтобы в дальнейшем произвести их демонтаж силами специализированных организаций, – приводит слова замглавы муниципалитета Вячеслава Калугина ИА «Башинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU