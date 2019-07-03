2019-07-03T18:20:21+03:00
Общество

В Башкирии из-за равнодушия властей разрушился знаменитый деревянный мост из фильма «Вечный зов»

Фото упавшего моста по социальным сетям распространяют жители Белорецка
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Белорецке на глазах очевидцев разрушился легендарный деревянный мост, известный всей России по популярному советскому многосерийному художественному фильму «Вечный зов».

Конструкция медленно разрушалась на протяжении многих последних лет. Активисты не раз обращались в федеральные СМИ, писали письма в администрацию города, прокуратуру, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. За реставрацию и ремонт объекта так и никто не взялся, потому что посчитали его слишком дорогостоящим. По заверениям местных властей, выделить на это деньги из бюджета было невозможно.

«Затраты на ремонт моста очень велики, и город позволить себе такие расходы не может. Перед нами стоит достаточно много насущных задач, которые необходимо решить в городе здесь и сейчас. В этих условиях реконструкция деревянного моста ляжет тяжелым грузом на бюджет. Поэтому необходимо привлечение денег извне», - такой ответ получили местные жители на один из последних запросов о спасении достопримечательности.

В итоге, все пришло к логической развязке. 3 июля жители Белорецка стали свидетелями того, что мост окончательно рухнул, и перемещаться на нем теперь невозможно. Излюбленное место города и центр притяжения для туристов пришло в полную негодность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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