В Башкирии поймали женщину, которая своровала из банка крупную сумму денег
В Башкирии сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями выявили факт присвоения денежных средств в банке. По предварительным данным, 42-летняя женщина, работавшая менеджером отделения крупного банка в поселке Приютово, подделала финансовые документы. Махинации с бумагами позволили ей присвоить деньги двоих клиентов. Всего злоумышленница украла порядка 1,8 млн рублей.
По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело по части третьей статьи 160-й – «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».
Напомним, по всей России уже больше месяца разыскивают Луизу Хайруллину из Салавата. 35-летняя сотрудница «Россельхозбанка» похитила из кассы более 23 миллионов рублей и скрылась вместе со своей семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU