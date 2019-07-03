2019-07-03T07:31:22+03:00
Происшествия

В Башкирии поймали женщину, которая своровала из банка крупную сумму денег

Дама получила деньги с помощью поддельных документов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщину обвинили в присвоении и растратеЖенщину обвинили в присвоении и растрате
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В Башкирии сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями выявили факт присвоения денежных средств в банке. По предварительным данным, 42-летняя женщина, работавшая менеджером отделения крупного банка в поселке Приютово, подделала финансовые документы. Махинации с бумагами позволили ей присвоить деньги двоих клиентов. Всего злоумышленница украла порядка 1,8 млн рублей.

По факту преступления правоохранители возбудили уголовное дело по части третьей статьи 160-й – «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

Напомним, по всей России уже больше месяца разыскивают Луизу Хайруллину из Салавата. 35-летняя сотрудница «Россельхозбанка» похитила из кассы более 23 миллионов рублей и скрылась вместе со своей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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