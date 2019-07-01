2019-07-01T15:42:12+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель не совладал с машиной во время заноса и вылетел в кювет

Пассажира доставили в реанимационное отделение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Легковушка опрокинулась в кюветЛегковушка опрокинулась в кювет
Изменить размер текста:

В Кугарчинском районе водитель на вазовской «десятке» угодил в кювет. Как сообщает республиканская госавтоинспекция, 30-летний местный житель допустил занос, после чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. По всей видимости, мужчина не справился с управлением.

В результате аварии 51-летнего пассажира отечественной легковушки доставили в реанимационное отделение местной больницы.

В ГИБДД Башкирии привели данные по аварийности за последние сутки. На дорогах республики зарегистрировано 9 ДТП, в которых погиб 1 человек и 14 получили травмы. Напомним, вчера, 30 июня, в одном ДТП пострадали сразу 4 человека, в числе которых был семилетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поездка молодой уфимки в Грецию закончилось трагедией
Жителей Башкирии возмутили дети-попрошайки
Радий Хабиров видит в горе Торатау символ народного единства
Уфимские молодожены отметили свадьбу в необычном месте
Редкие птицы выводят потомство на крыше банка УРАЛСИБ в Уфе предположительно с 2006 года
Кандидата на пост главы Башкирии Рамилю Саитову под крики силой завели на допрос в здание ФСБ
В Башкирии спасатели объявили штормовое предупреждение
В Башкирии мужчина попал под колеса автомобиля
В Уфе отремонтируют Башдрамтеатр за 440 млн рублей
Более половины вакансий в Башкирии – с зарплатой менее 20 тысяч рублей
Стало известно, когда жителям Башкирии будут компенсировать расходы на детский сад
На крыльце одного из домов в Уфе обнаружили мужчину с окровавленной головой
Будущие студенты познакомились с УГНТУ
Туристы из Башкирии спасли 5-летнего мальчика в Турции
В Уфе заработала транспортная карта «Алга»
В уфимском парке Лесоводов произошло ЧП: безумец бегал за людьми, есть пострадавшие
«Фото сделано перед уборкой!»: башкирские активисты прокомментировали свалку возле Торатау
В Башкирии прекращены поиски мужчины, который ушел жить на Белую
В Уфе под мостом нашли тело мужчины
«Люди-свиньи»: гора Торатау утонула в мусоре после башкирского йыйына
В Уфе две недели ищут 37-летнего Сергея Морозова
В Уфе сегодня резко похолодало
В Башкирии ВАЗ-2110 слетел в кювет, есть погибший
Житель Башкирии угнал «Порше Кайен», чтобы удивить жену