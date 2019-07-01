В Башкирии водитель не совладал с машиной во время заноса и вылетел в кювет
В Кугарчинском районе водитель на вазовской «десятке» угодил в кювет. Как сообщает республиканская госавтоинспекция, 30-летний местный житель допустил занос, после чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. По всей видимости, мужчина не справился с управлением.
В результате аварии 51-летнего пассажира отечественной легковушки доставили в реанимационное отделение местной больницы.
В ГИБДД Башкирии привели данные по аварийности за последние сутки. На дорогах республики зарегистрировано 9 ДТП, в которых погиб 1 человек и 14 получили травмы. Напомним, вчера, 30 июня, в одном ДТП пострадали сразу 4 человека, в числе которых был семилетний ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU