2019-06-30T20:01:09+03:00
Происшествия

В Башкирии на сельской дороге столкнулись легковушка и внедорожник, пострадал ребенок

Всего в больницу увезли четверых человек
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: ГИБДД по БашкирииФото: ГИБДД по Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 июня, в Туймазинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. На 2 километре сельской дороги Кандрыкуль-Серафимовский около 16:00 часов произошло лобовое столкновение отечественной легковушки ВАЗ-2115 и внедорожника «Renault Duster». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате автомобильной аварии пострадали четыре человека.

По данным дорожной полиции, при столкновении пострадали водитель отечественной легковушки и трое пассажиров иномарки. С травмами в больницу доставили 20-летнего парня, 28-летнюю женщину и ее семилетнего сына.

На данный момент причины ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24