В Башкирии на сельской дороге столкнулись легковушка и внедорожник, пострадал ребенок
Сегодня, 30 июня, в Туймазинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. На 2 километре сельской дороги Кандрыкуль-Серафимовский около 16:00 часов произошло лобовое столкновение отечественной легковушки ВАЗ-2115 и внедорожника «Renault Duster». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате автомобильной аварии пострадали четыре человека.
По данным дорожной полиции, при столкновении пострадали водитель отечественной легковушки и трое пассажиров иномарки. С травмами в больницу доставили 20-летнего парня, 28-летнюю женщину и ее семилетнего сына.
На данный момент причины ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU