2019-06-29T19:47:04+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП со сгоревшим бензовозом

Водитель пострадал, потому что пытался потушить большегруз самостоятельно
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня днем, 29 июня, на трассе Уфа-Белорецк опрокинулся бензовоз. Его 30-летний водитель был доставлен в больницу. Как рассказали в ГИБДД по РБ, мужчина за рулем грузового тягача «МАН», груженого дизельным топливом, на повороте не справился с управлением, и большегруз опрокинулся.

Водитель получил серьезные ожоги, потому что пытался самостоятельно потушить пожар.

На автомобиле отдельного батальона ДПС ГИБДД его доставили в больницу. Межгорья. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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