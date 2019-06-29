Стали известны подробности ДТП со сгоревшим бензовозом
Водитель пострадал, потому что пытался потушить большегруз самостоятельно
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Сегодня днем, 29 июня, на трассе Уфа-Белорецк опрокинулся бензовоз. Его 30-летний водитель был доставлен в больницу. Как рассказали в ГИБДД по РБ, мужчина за рулем грузового тягача «МАН», груженого дизельным топливом, на повороте не справился с управлением, и большегруз опрокинулся.
Водитель получил серьезные ожоги, потому что пытался самостоятельно потушить пожар.
На автомобиле отдельного батальона ДПС ГИБДД его доставили в больницу. Межгорья. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU