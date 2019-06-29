На трассе Уфа-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз, пострадал водитель
ДТП произошло рядом с деревней Реветь
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Сегодня днем, 29 июня, на трассе Уфа-Белорецк произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, около деревни Реветь перевернулся и загорелся грузовик «Ман».
В аварии пострадал его 30-летний водитель. Мужчину с различными травмами доставили в больницу Межгорья. Сейчас за его жизнь борются врачи.
В ведомстве сообщили, что на время тушения дорогу перекрыли экипажи ДПС. Сняли ограничение только после того, как пожар полностью ликвидировали.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU