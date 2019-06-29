На трассе Уфа-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз, пострадал водитель

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-29T16:31:16+03:00

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Сегодня днем, 29 июня, на трассе Уфа-Белорецк произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, около деревни Реветь перевернулся и загорелся грузовик «Ман».

В аварии пострадал его 30-летний водитель. Мужчину с различными травмами доставили в больницу Межгорья. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В ведомстве сообщили, что на время тушения дорогу перекрыли экипажи ДПС. Сняли ограничение только после того, как пожар полностью ликвидировали.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU