2019-06-29T16:31:16+03:00
Происшествия

На трассе Уфа-Белорецк перевернулся и загорелся бензовоз, пострадал водитель

ДТП произошло рядом с деревней Реветь
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня днем, 29 июня, на трассе Уфа-Белорецк произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, около деревни Реветь перевернулся и загорелся грузовик «Ман».

В аварии пострадал его 30-летний водитель. Мужчину с различными травмами доставили в больницу Межгорья. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В ведомстве сообщили, что на время тушения дорогу перекрыли экипажи ДПС. Сняли ограничение только после того, как пожар полностью ликвидировали.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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