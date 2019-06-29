«Видели на ж/д вокзале»: стали известны подробности поисков 12-летней девочки в Уфе

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-29T17:45:41+03:00

Родителям поступает много звонков о том, что видели их дочь

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Больше суток по всей Уфе ищут 12-летнюю Милену Мухамадееву. Ее мать Анастасия рассказала «Комсомолке» подробности поисков.

- Позвонили, сказали, что видели ее на Кирова, 97, мы сразу туда побежали — никого нет. Потом поступил звонок, что она на железнодорожном вокзале, но и там ее не оказалось. По камерам посмотрели — даже не видно, как заходит туда. Одни сказали, что видели в «Меге», но и там не нашли ее, - сообщила женщина обеспокоенным голосом.

Напомним, Милена пропала вчера, 28 июня, после ссоры с мамой. Она ушла из дома на улице Айской в районе 17 часов и не вернулась. Ее ищут близкие, волонтеры и полиция.

Была одета в темно-синюю футболку, темно- синие шорты, голубые сланцы, с собой был белый кожаный рюкзак, на рюкзаке пятно от синих чернил.

Если вам известно о ее местонахождении, сообщите волонтерам 8 800 700 54 52 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU