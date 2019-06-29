«Мы поскандалили, она убежала»: в Уфе разыскивают 12-летнюю Милену Мухамадееву
Школьница ушла из дома в легкой одежде и с кожаным рюкзаком
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В столице Башкирии разыскивают 12-летнюю Милену Мухамадееву. Школьница ушла из дома на улице Айской вчера, 28 июня, и не вернулась.
- Где-то в 15:50 мы с ней поскандалили, и она убежала из дома. Я даже ничего сказать не успела ей. Один раз так в мае сбегала, но нашлась у тети. А сейчас ни у кого и родственников ее нет, - рассказала мать девочки Анастасия.
Была одета в темно-синюю футболку, темно- синие шорты, голубые сланцы, с собой был белый кожаный рюкзак, на рюкзаке пятно от синих чернил.
Если вам известно о ее местонахождении, сообщите волонтерам 8 800 700 54 52.
ИСТОЧНИК KP.RU