2019-06-29T08:43:18+03:00
Общество

«Мы поскандалили, она убежала»: в Уфе разыскивают 12-летнюю Милену Мухамадееву

Школьница ушла из дома в легкой одежде и с кожаным рюкзаком
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии разыскивают 12-летнюю Милену Мухамадееву. Школьница ушла из дома на улице Айской вчера, 28 июня, и не вернулась.

- Где-то в 15:50 мы с ней поскандалили, и она убежала из дома. Я даже ничего сказать не успела ей. Один раз так в мае сбегала, но нашлась у тети. А сейчас ни у кого и родственников ее нет, - рассказала мать девочки Анастасия.

Была одета в темно-синюю футболку, темно- синие шорты, голубые сланцы, с собой был белый кожаный рюкзак, на рюкзаке пятно от синих чернил.

Если вам известно о ее местонахождении, сообщите волонтерам 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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