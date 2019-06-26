В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-26T13:23:32+03:00

Штормовое предупреждение объявляется третий день подряд Фото: Евгения ГУСЕВА

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

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На территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра – МЧС предостерегает жителей об ухудшении погодной ситуации уже третий день к ряду.

В республике ожидается шквалистое усиление северного ветра до 18 метров в секунду с вечера 26 июня. Местами пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку до умеренных, возможны грозы. Ночью и утром на отдельных участках автодорог ухудшится видимость до 500-1000 метров.

Напомним, недавний разгул стихии в Башкирии привел к срыву кровель с домов и школ.

ИСТОЧНИК KP.RU