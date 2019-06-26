В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду
Штормовое предупреждение объявляется третий день подрядФото: Евгения ГУСЕВА
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На территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра – МЧС предостерегает жителей об ухудшении погодной ситуации уже третий день к ряду.
В республике ожидается шквалистое усиление северного ветра до 18 метров в секунду с вечера 26 июня. Местами пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку до умеренных, возможны грозы. Ночью и утром на отдельных участках автодорог ухудшится видимость до 500-1000 метров.
Напомним, недавний разгул стихии в Башкирии привел к срыву кровель с домов и школ.
ИСТОЧНИК KP.RU