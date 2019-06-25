2019-06-25T09:09:54+03:00
Происшествия

Разгул стихии в Башкирии: женщина погибла от удара молнии, с домов и школ сорвало кровлю

Угроза повторного урагана с дождем сохраняется
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Накануне, 24 июня, по Башкирии прошли грозы, которые сопровождались ураганным ветром. Многие населенные пункты серьезно пострадали от разгула стихии, есть даже жертвы. Так, в селе Анясево Миякинского района молния ударила во двор жилого дома, погибла 52-летняя женщина.

В селах Месели Аургазинского района и Куганакбашево Стерлибашевского района по три жилых дома лишились кровли. Жильцам предложили перебраться в центр временного проживания, но все они отказались.

В селах Качеганово и Ерлыково Миякинского района частично сорвало кровлю со школ. Аналогичная судьба постигла магазин в Родниковке и частные дома в Сатаево и Никольске. Сейчас в населенных пунктах ведутся восстановительные работы.

Сегодня, 25 июня, продолжает действовать штормовое предупреждение.

- Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан функционируют в режиме «Повышенная готовность», - напомнили в пресс-службе ведомства.

Грозы с ураганным ветром прошли в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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