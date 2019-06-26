В Уфе водитель на внедорожнике сбил 17-летнюю девушку
В столице Башкирии произошел наезд на пешехода. Инцидент случился вчера утром, 25 июня. По информации местной Госавтоинспекции, 68-летний водитель за рулем «Тойота Ленд Крузер Прадо» при повороте с улицы Чернышевского на Айскую сбил 17-летнюю студентку. В момент ДТП она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда девушка обратилась в больницу с различными травмами. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.
– За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 68 ДТП. В 2 авариях пострадали 2 человека и 1 погиб, - рассказали в пресс-службе уфимской ГИБДД.
Напомним, вчера вечером на мосту через реку Белую произошла смертельная авария. Микроавтобус столкнулся с двумя иномарками.
ИСТОЧНИК KP.RU