2019-06-26T09:51:28+03:00
Происшествия

В Уфе водитель на внедорожнике сбил 17-летнюю девушку

ДТП произошло на пересечении улиц Чернышевского и Айской
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Студентку сбили на пешеходном переходеСтудентку сбили на пешеходном переходе
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В столице Башкирии произошел наезд на пешехода. Инцидент случился вчера утром, 25 июня. По информации местной Госавтоинспекции, 68-летний водитель за рулем «Тойота Ленд Крузер Прадо» при повороте с улицы Чернышевского на Айскую сбил 17-летнюю студентку. В момент ДТП она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда девушка обратилась в больницу с различными травмами. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.

– За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 68 ДТП. В 2 авариях пострадали 2 человека и 1 погиб, - рассказали в пресс-службе уфимской ГИБДД.

Напомним, вчера вечером на мосту через реку Белую произошла смертельная авария. Микроавтобус столкнулся с двумя иномарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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