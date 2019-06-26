На мосту через Белую в Уфе микроавтобус столкнулся с двумя иномарками, есть погибший
Виновник аварии в больнице
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вечером 25 июня возле Монумента Дружбы в Уфе случилось тройное ДТП. На мосту через Белую микроавтобус "Соболь" протаранил две иномарки. По версии региональной ГИБДД, 33-летний водитель выехал на полосу реверсивного движения на "красный" и там столкнулся с "Киа Магнетис". От удара микроавтобус отбросило на соседнюю попутную полосу, где он врезался в "Дэу Нексию".
39-летний водитель "Киа" и виновник аварии были доставлены в больницу, первого из них врачи спасти, увы, не смогли.
По факту аварии начато разбирательство.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU