«Маме каждый день звонят из морга»: в Уфе продолжаются поиски 23-летней девушки

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-19T10:48:25+03:00

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Поиски пропавшей в Уфе еще 31 мая 23-летней Виктории Поповой продолжаются. В тот роковой день она должна была вернуться домой с работы, но до квартиры так и не доехала. В последний раз ее видели коллеги по работе в районе улицы 8 марта, где она и работает. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию в тот же день. К поискам Виктории подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Недавно ее объявили в федеральный розыск, а следком по Башкирии возбудил уголовное дело.

- Сейчас поисками занимаются следователи. Маме каждый день звонят из морга, когда туда поступает похожая девушка. Пока никаких результатов, к сожалению. Проверили ее телефон, всю переписку и звонки. Тоже ничего найти не удалось, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» сестра девушки Любовь.

Напомним, ранее родственникам чудом удалось найти телефон Виктории Поповой – он находился у совершенно незнакомой женщины.

Если вам что-то известно о местонахождении Виктории Поповой, просьба сообщить в полицию или по номерам 8(917)785-30-98, 8(917)384-84-86, 7(987)109-87-75.

Приметы Виктории Поповой: рост примерно 150 см, телосложение слегка полноватое, лицо пухлое, округлое, волосы короткие темные, глаза карие.

Была одета: белая рубашка с длинным рукавом, синие джинсы, при себе была маленькая зеленая сумка.

ИСТОЧНИК KP.RU