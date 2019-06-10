2019-06-10T11:27:30+03:00
Общество

«Телефон передали на экспертизу только сегодня»: родные рассказали подробности поиска 23-летней уфимки

Виктория Попова пропала в последний день весны
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Поиски 23-летней жительницы Уфы Виктории Поповой, пропавшей без вести еще 31 мая, продолжаются. В тот день девушка ушла с работы и должна была поехать домой, в Черниковку. Но до квартиры она так и не добралась. Родные обратились в полицию с заявлением о ее пропаже, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Через некоторое время чудом удалось отыскать мобильный телефон Виктории. Тогда родные дозвонились до нее, но трубку взяла незнакомая женщина. Как выяснилось в дальнейшем, мобильный она купила на улице.

На сегодняшний день известно, что поиски девушки продолжаются.

- Телефон передали на экспертизу только сегодня. Что до этого делали, я не знаю, полиция больше с мамой общается. Хочу отметить, что неравнодушные уфимцы звонят каждый день и сообщают, что видели Вику то тут, то там. Иногда в разных местах одновременно. Мы всегда реагируем, узнаем подробности и выясняется, что это была не она, - сетует сестра девушки Любовь.

Если вам что-то известно о местонахождении Виктории Поповой, просьба сообщить в полицию или по номерам 8(917)785-30-98, 8(917)384-84-86, 7(987)109-87-75.

Приметы Виктории Поповой: рост примерно 150 см, телосложение слегка полноватое, лицо пухлое, округлое, волосы короткие темные, глаза карие.

Была одета: белая рубашка с длинным рукавом, синие джинсы, при себе была маленькая зеленая сумка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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