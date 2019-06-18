Жительница Башкирии жестоко убила собственную дочь

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-18T16:48:41+03:00

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30-летняя пьяная жительница Стерлитамака жестоко убила собственную дочь.

По данным Следкома Башкирии, женщина измывалась над своими детьми с 2016 по 2018 год. Она морила 9-летнего сына и 4-летнюю дочь голодом за малейшие проступки, била и кричала на детей.

Кульминация настала в июле 2018 года. Женщина была пьяна, и ее рассердил плач дочери. Преступница жестокого избила ребенка и бросила умирать. Позже она пыталась обвинить в случившемся своего сожителя, который в этом время спал.

Женщине не удалось обмануть следователей. Стражам порядка удалось доказать вину горе-матери. В суде ей придется ответить за убийство беспомощного лица, неисполнение родительских обязанностей и истязания.

ИСТОЧНИК KP.RU