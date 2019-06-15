2019-06-15T15:54:43+03:00
Происшествия

В Уфе полицейские поймали жулика, укравшего из элитного дома 20 млн

Воришкой может быть 37-летний житель столицы
Рустем АХУНОВ
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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествияСейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия
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В Уфе сотрудники МВД поймали подозреваемого в ограблении коттеджа под Уфой на 20 млн рублей.

По данным ГТРК «Башкортостан», предполагаемым воришкой оказался 37-летний безработный уфимец. Сейчас с мужчиной работают сотрудники МВД, которые устанавливают все обстоятельства истории. Камеры видеонаблюдения в доме, в котором произошло преступление, засняли как минимум двух взломщиков.

Напомним, что громкое ограбление произошло в пригородном поселке Зубово в начале июня. Жулики забрались в дом, открыли сейф и вынесли из дома наличные и золотые украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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