В Уфе полицейские поймали жулика, укравшего из элитного дома 20 млн
Воришкой может быть 37-летний житель столицы
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия
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В Уфе сотрудники МВД поймали подозреваемого в ограблении коттеджа под Уфой на 20 млн рублей.
По данным ГТРК «Башкортостан», предполагаемым воришкой оказался 37-летний безработный уфимец. Сейчас с мужчиной работают сотрудники МВД, которые устанавливают все обстоятельства истории. Камеры видеонаблюдения в доме, в котором произошло преступление, засняли как минимум двух взломщиков.
Напомним, что громкое ограбление произошло в пригородном поселке Зубово в начале июня. Жулики забрались в дом, открыли сейф и вынесли из дома наличные и золотые украшения.
ИСТОЧНИК KP.RU