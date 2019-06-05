Стало известно, как жуликам удалось украсть 20 миллионов рублей из коттеджа под Уфой
Не успела Башкирия отойти от горячих обсуждений кассирши из Салавата, умудрившейся вынести 25 миллионов рублей из кассы банка и скрыться вместе со своей семьей, как стало известно о новой миллионной краже. В минувший понедельник, 3 июня, жительница поселка «Зубово» обратилась в полицию с заявлением, что ее коттедж обчистили воры. Преступники вынесли более 200 миллионов наличными деньгами, а также прихватили фамильные драгоценности.
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Коттеджный поселок «Зубово» славится своими элитными комфортабельными новостройками (минимальная цена коттеджа на сайте застройщика – от 6 миллионов рублей), а также усиленной охраной. «Открыто для своих, закрыто для чужих» - вот девиз охраны поселка, который может похвастаться ограждением по всему периметру, оборудованным шлагбаумом въездом и круглосуточным постом охраны. Въезд - только по пропускам. То есть чисто теоретически посторонние на территорию поселка и уж тем более – на сам участок, обнесенный высоченным забором, и в коттедж попасть никак не могут.
Тем не менее, 3 июня 27-летняя Имаева Алена (имя изменено – ред.) написала заявление в полицию, что из ее дома выкрали около 500 тысяч наличными, драгоценности, а потом преступники нашли ключ от сейфа и забрали оттуда 20 миллионов рублей. Откуда в доме молодой женщины взялась такая огромная сумма, пока неясно. Известно, что Алена числится как «индивидуальный предприниматель», и точный род ее деятельности неизвестен.
Как же воры смогли пробраться в дом, если по периметру участка установлены камеры видеонаблюдения, и где в этот момент находилась сама хозяйка дома? Женщина объяснила, что вечером 31 мая уехала отдыхать и вернулась домой только в три часа дня 3 июня. При этом случайным образом владелица дома забыла запереть дверь, чем и воспользовались злоумышленники. С камерами вопрос решился очень просто: воры знали (то есть, скорее всего, заранее изучили их расположение), где они находятся, а потом накрыли камеры тканью, поэтому нигде и не засветились.
- С места преступления изъяты след материи, два следа обуви, материя и запись с камер видеонаблюдения, - уточнил источник «КП-Уфа».
Также существует версия, что кражу совершили те, кто заранее знали, что хозяйки несколько дней не будет дома, и более-менее были знакомы с обустройством коттеджа. С учетом того, что поселок еще только строится, то обчистить дом могли рабочие, занимающиеся стройкой и отделкой. Или же те, кто уже успел заехать в поселок и воспользовался моментом, когда поблизости нет свидетелей. В любом случае установлением личностей и розыском воришек сейчас занимается полиция.
- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Точная сумма ущерба уточняется. Полиция ведет розыск преступника, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU