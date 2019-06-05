2019-06-05T15:38:54+03:00
Происшествия

Стало известно, как жуликам удалось украсть 20 миллионов рублей из коттеджа под Уфой

Хозяев не было дома три дня
Инга НОВИЦКАЯ
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Не успела Башкирия отойти от горячих обсуждений кассирши из Салавата, умудрившейся вынести 25 миллионов рублей из кассы банка и скрыться вместе со своей семьей, как стало известно о новой миллионной краже. В минувший понедельник, 3 июня, жительница поселка «Зубово» обратилась в полицию с заявлением, что ее коттедж обчистили воры. Преступники вынесли более 200 миллионов наличными деньгами, а также прихватили фамильные драгоценности.

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

Коттеджный поселок «Зубово» славится своими элитными комфортабельными новостройками (минимальная цена коттеджа на сайте застройщика – от 6 миллионов рублей), а также усиленной охраной. «Открыто для своих, закрыто для чужих» - вот девиз охраны поселка, который может похвастаться ограждением по всему периметру, оборудованным шлагбаумом въездом и круглосуточным постом охраны. Въезд - только по пропускам. То есть чисто теоретически посторонние на территорию поселка и уж тем более – на сам участок, обнесенный высоченным забором, и в коттедж попасть никак не могут.

Тем не менее, 3 июня 27-летняя Имаева Алена (имя изменено – ред.) написала заявление в полицию, что из ее дома выкрали около 500 тысяч наличными, драгоценности, а потом преступники нашли ключ от сейфа и забрали оттуда 20 миллионов рублей. Откуда в доме молодой женщины взялась такая огромная сумма, пока неясно. Известно, что Алена числится как «индивидуальный предприниматель», и точный род ее деятельности неизвестен.

Как же воры смогли пробраться в дом, если по периметру участка установлены камеры видеонаблюдения, и где в этот момент находилась сама хозяйка дома? Женщина объяснила, что вечером 31 мая уехала отдыхать и вернулась домой только в три часа дня 3 июня. При этом случайным образом владелица дома забыла запереть дверь, чем и воспользовались злоумышленники. С камерами вопрос решился очень просто: воры знали (то есть, скорее всего, заранее изучили их расположение), где они находятся, а потом накрыли камеры тканью, поэтому нигде и не засветились.

- С места преступления изъяты след материи, два следа обуви, материя и запись с камер видеонаблюдения, - уточнил источник «КП-Уфа».

Также существует версия, что кражу совершили те, кто заранее знали, что хозяйки несколько дней не будет дома, и более-менее были знакомы с обустройством коттеджа. С учетом того, что поселок еще только строится, то обчистить дом могли рабочие, занимающиеся стройкой и отделкой. Или же те, кто уже успел заехать в поселок и воспользовался моментом, когда поблизости нет свидетелей. В любом случае установлением личностей и розыском воришек сейчас занимается полиция.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Точная сумма ущерба уточняется. Полиция ведет розыск преступника, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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