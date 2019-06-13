Иностранные инвесторы готовы вложиться в уфимские трамваи

СЕГОДНЯ 19:24 2019-06-13T19:24:52+03:00

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Компании из Чехии (Czechoslovak export ltd) и Италии (Rizzani de Eccher SpA) готовы спроектировать и построить трамвайные пути. Производство транспорта возьмут на себя Skoda Transportation и итальянская фирма.

Ранее компания Rizzani de Eccher SpA уже имела опыт работы в России. Она занималась строительством комплекса «ГазПромСити».

Об интересе иностранных компаний стало известно после того как с ними встретились представители Гостранса Башкирии и администрация Уфы.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU