2019-06-13T19:24:52+03:00
Общество

Иностранные инвесторы готовы вложиться в уфимские трамваи

Столичным транспортом заинтересовались чешская и итальянская компании
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Компании из Чехии (Czechoslovak export ltd) и Италии (Rizzani de Eccher SpA) готовы спроектировать и построить трамвайные пути. Производство транспорта возьмут на себя Skoda Transportation и итальянская фирма.

Ранее компания Rizzani de Eccher SpA уже имела опыт работы в России. Она занималась строительством комплекса «ГазПромСити».

Об интересе иностранных компаний стало известно после того как с ними встретились представители Гостранса Башкирии и администрация Уфы.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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