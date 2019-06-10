Радий Хабиров потребовал избавиться от «рухляди» на городских улицах

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-10T13:40:48+03:00

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Радий Хабиров указал на проблему брошенных автомобилей на городских улицах.

Сегодня утром, 10 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики раскритиковал руководство ЖКХ. Он возмутился инертностью муниципальных властей, которые не эвакуируют бесхозные автомобили.

– Руководство ЖКХ меня не слышало, сейчас опять я получаю разные показания о том, что происходит. Мне лично этим заняться? Почему мои поручения не исполняются? Когда я получу конкретный, внятный юридический механизм, который позволяет убирать эту рухлядь с наших дорог? – приводит слова Хабирова портал Ufatime.ru.

Члены правительства мгновенно отреагировали на недовольство Радия Хабирова. 27 июня депутаты примут закон, регулирующий в правовом поле эвакуацию брошенных автомобилей. Врио главы республики отметил, что самолично проконтролирует вывоз бесхозных машин.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU