2019-06-10T13:40:48+03:00
Общество

Радий Хабиров потребовал избавиться от «рухляди» на городских улицах

Врио главы республики заявил, что самолично пойдет смотреть на решение проблемы
Поделиться:
Комментарии: comments3
Радий Хабиров потребовал муниципальных чиновников быть расторопнееРадий Хабиров потребовал муниципальных чиновников быть расторопнее
Изменить размер текста:

Радий Хабиров указал на проблему брошенных автомобилей на городских улицах.

Сегодня утром, 10 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики раскритиковал руководство ЖКХ. Он возмутился инертностью муниципальных властей, которые не эвакуируют бесхозные автомобили.

– Руководство ЖКХ меня не слышало, сейчас опять я получаю разные показания о том, что происходит. Мне лично этим заняться? Почему мои поручения не исполняются? Когда я получу конкретный, внятный юридический механизм, который позволяет убирать эту рухлядь с наших дорог? – приводит слова Хабирова портал Ufatime.ru.

Члены правительства мгновенно отреагировали на недовольство Радия Хабирова. 27 июня депутаты примут закон, регулирующий в правовом поле эвакуацию брошенных автомобилей. Врио главы республики отметил, что самолично проконтролирует вывоз бесхозных машин.

Автор: Владислав Казанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе разыскивают медика, оказавшегося на месте стрельбы у автовокзала
«Перейди по ссылке»: четырех уфимцев посадили в тюрьму за SMS-мошенничество
В Башкирии пройдет фестиваль-марафон «Песни России»
Стало известно, где в Башкирии в 2019 году рожают чаще всего
Стенд – учебный, польза – практическая
Потасовка двух компаний в Уфе закончилась убийством 22-летнего парня
Ревнивая уфимка сожгла пах своего супруга
Самолет из Екатеринбурга в Уфу задержали из-за поломки
Стало известно состояние девушки, пострадавшей при стрельбе у уфимского вокзала
В Башкирии состоится открытие Международной аэрокосмической школы
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В Башкирии женщина зарезала супруга и спрятала тело в парке
Дикий лось перешел оживленную дорогу по пешеходному переходу
В Башкирии вводится единая карта на проезд в общественном транспорте
«Телефон передали на экспертизу только сегодня»: родные рассказали подробности поиска 23-летней уфимки
«Настрелялся, а на охоту не хожу»: уфимец, устроивший стрельбу на вокзале, хотел продать оружие
Бюджет Башкирии пополнился на 14 млн за счет штрафов за парковку
В Башкирии на рыбалке от удара током погиб ребенок
Радий Хабиров прокомментировал уход прокурора Башкирии
Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу у уфимского вокзала
В Башкирии при столкновении с фурой на трассе погиб водитель легковушки
В Уфе ищут подрядчика для строительства дороги за 236 млн рублей
Власти Башкирии договорились о строительстве энергетической подстанции в Сибае
Рабочая неделя в Башкирии начнется с дождей
В Башкирии два человека пострадали при столкновении «Приоры» и «Киа»
Появились кадры первых минут после стрельбы на вокзале в Уфе
"Все с нуля начинать": жителей Башкирии просят помочь семье с двумя детьми, лишившейся дома из-за пожара
Стала известна причина расстрела водителя в центре Уфы