2019-06-10T10:46:44+03:00
Происшествия

«Настрелялся, а на охоту не хожу»: уфимец, устроивший стрельбу на вокзале, хотел продать оружие

Молодой человек разместил объявление в соцсетях
Рустем АХУНОВ
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Парень, устроивший стрельбу в центре Уфы, пытался продать оружиеПарень, устроивший стрельбу в центре Уфы, пытался продать оружие
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24-летний Андрей Б., открывший огонь из карабина возле уфимского автовокзала, хотел продать оружие.

Судя по всему, стрелок увлекался оружием. На своей странице в соцсетях он был подписал на всевозможные сообщества на тематику «огнестрела». Немногочисленные сообщества молодого человека посвящены только одной теме – модернизации, продаже и покупке оружия.

В нескольких из них парень пытался продать тот самый карабин, серийный номер которого совпадает с тем, из которого вечером 9 июня расстреляли 25-летнего Расула А. и ранили его подругу Кристину В.

- Настрелялся, а на охоту не хожу. Продам за 40 тысяч рублей, - написал молодой человек.

Стоит отметить, что карабин был зарегистрирован в отделе лицензирования Росгвардии по Уфе. Следовательно, убийца владел им легально.

Парня задержали стражи порядка

Парня задержали стражи порядка

ИСТОЧНИК KP.RU

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