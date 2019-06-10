«Настрелялся, а на охоту не хожу»: уфимец, устроивший стрельбу на вокзале, хотел продать оружие
24-летний Андрей Б., открывший огонь из карабина возле уфимского автовокзала, хотел продать оружие.
Судя по всему, стрелок увлекался оружием. На своей странице в соцсетях он был подписал на всевозможные сообщества на тематику «огнестрела». Немногочисленные сообщества молодого человека посвящены только одной теме – модернизации, продаже и покупке оружия.
В нескольких из них парень пытался продать тот самый карабин, серийный номер которого совпадает с тем, из которого вечером 9 июня расстреляли 25-летнего Расула А. и ранили его подругу Кристину В.
- Настрелялся, а на охоту не хожу. Продам за 40 тысяч рублей, - написал молодой человек.
Стоит отметить, что карабин был зарегистрирован в отделе лицензирования Росгвардии по Уфе. Следовательно, убийца владел им легально.
Парня задержали стражи порядка
ИСТОЧНИК KP.RU