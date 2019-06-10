«Настрелялся, а на охоту не хожу»: уфимец, устроивший стрельбу на вокзале, хотел продать оружие

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-10T10:46:44+03:00

Изменить размер текста: A A

24-летний Андрей Б., открывший огонь из карабина возле уфимского автовокзала, хотел продать оружие.

Судя по всему, стрелок увлекался оружием. На своей странице в соцсетях он был подписал на всевозможные сообщества на тематику «огнестрела». Немногочисленные сообщества молодого человека посвящены только одной теме – модернизации, продаже и покупке оружия.

В нескольких из них парень пытался продать тот самый карабин, серийный номер которого совпадает с тем, из которого вечером 9 июня расстреляли 25-летнего Расула А. и ранили его подругу Кристину В.

- Настрелялся, а на охоту не хожу. Продам за 40 тысяч рублей, - написал молодой человек.

Стоит отметить, что карабин был зарегистрирован в отделе лицензирования Росгвардии по Уфе. Следовательно, убийца владел им легально.

Парня задержали стражи порядка

ИСТОЧНИК KP.RU