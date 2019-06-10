2019-06-10T07:58:48+03:00
Происшествия

Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу у уфимского вокзала

Им оказался 24-летний житель Миловки
Рустем АХУНОВ
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Огонь открыл 24-летний житель села МиловкаОгонь открыл 24-летний житель села Миловка
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Стала известна личность парня, устроившего стрельбу рядом со зданием уфимского автовокзала.

Напомним, что жуткая драма разыгралась вечером 9 июня в Уфе на перекрестке улиц Галле и Зорге. Как стало известно «КП-Уфа», водитель иномарки «Toyota» резко остановил машину перед отечественной «Ладой» и начал стрелять по водителю автомобиля из автоматического охотничьего карабина «Вепрь-1В». Мужчина погиб на месте. После этого неадекватный парень начал прыгать на лобовом стекле машины. Мужчину задержали прибывшие на место стражи порядка.

Пострадавший погиб на месте

Пострадавший погиб на месте

Как минимум одна пуля угодила в девушку, которая ехала на пассажирском сиденье «Лады». Ее с травмами доставили в больницу, по данным минздрава Башкирии врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Нападавшим оказался 24-летний житель села Миловка Андрей Б. По данным Следкома республики, конфликт с погибшим 25-летним уфимцем Расулом А. у него возник на бытовой почте – убийца был должен ему денег. По всей видимости, 25-летняя пострадавшая жительница села Дмитриевка Кристина Т. оказалась случайной жертвой стрельбы.

По факту случившегося в Следкоме возбудили два уголовных дела – «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас с нападавшим работают следователи.

Нападавший стрелял из автоматического карабина

Нападавший стрелял из автоматического карабина

ИСТОЧНИК KP.RU

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