Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу у уфимского вокзала

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-10T07:58:48+03:00

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Стала известна личность парня, устроившего стрельбу рядом со зданием уфимского автовокзала.

Напомним, что жуткая драма разыгралась вечером 9 июня в Уфе на перекрестке улиц Галле и Зорге. Как стало известно «КП-Уфа», водитель иномарки «Toyota» резко остановил машину перед отечественной «Ладой» и начал стрелять по водителю автомобиля из автоматического охотничьего карабина «Вепрь-1В». Мужчина погиб на месте. После этого неадекватный парень начал прыгать на лобовом стекле машины. Мужчину задержали прибывшие на место стражи порядка.

Пострадавший погиб на месте

Как минимум одна пуля угодила в девушку, которая ехала на пассажирском сиденье «Лады». Ее с травмами доставили в больницу, по данным минздрава Башкирии врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Нападавшим оказался 24-летний житель села Миловка Андрей Б. По данным Следкома республики, конфликт с погибшим 25-летним уфимцем Расулом А. у него возник на бытовой почте – убийца был должен ему денег. По всей видимости, 25-летняя пострадавшая жительница села Дмитриевка Кристина Т. оказалась случайной жертвой стрельбы.

По факту случившегося в Следкоме возбудили два уголовных дела – «Убийство» и «Покушение на убийство». Сейчас с нападавшим работают следователи.

Нападавший стрелял из автоматического карабина

ИСТОЧНИК KP.RU