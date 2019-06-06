2019-06-06T15:51:34+03:00
Экономика

Пополнение счета без комиссии возможно в «БКС Брокер»

Быстро и легко открыть брокерский счет онлайн и пополнить его с карты любого банка без комиссии – такую акцию для инвесторов проводит компания «БКС Брокер»
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«Новая акция поможет начинающему инвестору работать на бирже с максимальной выгодой, а мы постараемся предоставить ему самые комфортные условия для инвестирования», – отметила директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Для участия в акции необходимо открыть брокерский счет онлайн, приготовив для проверки данных фото своего паспорта. Также, после открытия счета, клиенты «БКС Брокер» могут участвовать и в других акциях компании – еженедельном розыгрыше приза в 100 000 рублей, и получении кэшбека: при пополнении счета на 50 000 рублей – возврат составит 1000 рублей, при пополнении на 100 000 рублей – 2000 рублей, а если вы внесете 200 000 на счет, кэшбэк будет составлять 4000 рублей.

Стоит отметить, что в 2018 году НРА присвоило компании ФГ БКС, в которую входит «БКС Брокер», рейтинг надежности на уровне «ААА.iv».

ИСТОЧНИК KP.RU

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