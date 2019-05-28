2019-05-28T12:41:51+03:00
Происшествия

В Уфе роженица, спрыгнувшая с окна пятого этажа роддома, потеряла ребенка

Малыша не смогли откачать
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Сегодня днем 28 мая в Уфе произошел вопиющий случай – из окна пятого этажа роддома №4 спрыгнула беременная женщина. По предварительным данным, она была психически неуравновешенна. Известно, что в палате с ней находилась сиделка, она вышла в туалет, а та спрыгнула в окно.

К беременной уфимке незамедлительно прибежали медики, ей сделали кесарево сечение прямо на улице, на траве. Поначалу была информация, что ребенок выжил. Однако сейчас в пресс-службе минздрава Башкирии сообщили, что малыш погиб от травм, полученных при падении. Сама 38-летняя роженица находится в больнице, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Ребенок появился на свет на 36-37 неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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