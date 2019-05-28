2019-05-28T10:00:03+03:00
Происшествия

«Сделали кесарево прямо на улице»: в Уфе роженица спрыгнула с окна и родила

К счастью, ребенок выжил [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Врачам пришлось делать операцию прямо на землеВрачам пришлось делать операцию прямо на земле
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В Уфе врачи сделали кесарево сечение роженице после того, как она выпала из окна роддома.

Вопиющий случай произошел сегодня, 28 мая, в столице Башкирии. Беременная женщина спрыгнула с пятого этажа родильного дома. По предварительным данным, ей сделали кесарево сечение прямо во дворе медучреждения, на траве. К счастью, новорожденный выжил. Сама женщина с травмами доставлена в больницу.

- Она была не в себе. Сидела с сиделкой, та вышла в туалет на пару минут. Приходит, а ее нет. Как выяснилось, в окно выпрыгнула, - передают очевидцы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Уфе женщина родила после падения с 5 этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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