«Сделали кесарево прямо на улице»: в Уфе роженица спрыгнула с окна и родила
В Уфе врачи сделали кесарево сечение роженице после того, как она выпала из окна роддома.
Вопиющий случай произошел сегодня, 28 мая, в столице Башкирии. Беременная женщина спрыгнула с пятого этажа родильного дома. По предварительным данным, ей сделали кесарево сечение прямо во дворе медучреждения, на траве. К счастью, новорожденный выжил. Сама женщина с травмами доставлена в больницу.
- Она была не в себе. Сидела с сиделкой, та вышла в туалет на пару минут. Приходит, а ее нет. Как выяснилось, в окно выпрыгнула, - передают очевидцы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Уфе женщина родила после падения с 5 этажа.
ИСТОЧНИК KP.RU