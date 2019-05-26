«Локомотив» извинился перед уфимскими футболистами за неорганизованный трансфер из аэропорта

26 Май 18:16 2019-05-26T18:16:59+03:00

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Вчера вечером, 25 мая, футболисты «Уфы» приземлились в аэропорту «Шереметьево», но по прилету их не встретил автобус, который по регламенту команда-хозяин обязана предоставить команде гостей.

В конечном итоге он приехал лишь через 45 минут, когда некоторые игроки уже разъехались на такси. Но часть все же дождалась трансфер.

Когда автобус прибыл, главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев, негодуя, задал вопрос: «Есть ли у вас совесть?» — на что водитель ответил: «А у вас?». После слов водителя оставшаяся часть команды тоже отправилась на такси.

Сегодня утром, 26 мая, в официальной группе команды появилась информация, что «Локомотив» в лице гендиректора Василия Кикнадзе принес извинения за инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU