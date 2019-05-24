«У вас совесть вообще есть?»: футболисты «Уфы» угодили в неприятность в Москве

Неприятный инцидент случился с футбольным клубом «Уфа» в московском аэропорту. Команда прилетела на матч заключительного 30-го тура РПЛ с «Локомотивом». В таких случаях по регламенту лиги гостей всегда встречает автобус, который обязана организовать принимаемая сторона. Однако по выходу из терминала выяснилось, что никакого транспорта нет – на стоянке попросту было пусто.

Футболисты, администраторы и тренерский штаб простояли долгое время в нервном ожидании, а затем решили добираться до отеля на такси за собственный счет. Ехать пришлось маленькими группами по несколько человек.

Когда в аэропорту осталось менее десяти «горожан», среди которых были представители тренерского штаба, из-за угла, наконец-то, появился автобус. Как рассказали в пресс-службе клуба, оттуда как ни в чем не бывало выскочил водитель и даже не стал извиняться.

- У вас совесть вообще есть? – обратился к мужчине главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

- А у вас? – переспросил водитель.

На этом диалог был закончен. Оставшиеся члены команды также решили ехать на такси.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Уфой» состоится 26 мая. У москвичей на кону второе место и прямая путевка в групповой этап Лиги чемпионов. Башкирский клуб при любом раскладе остается в зоне стыковых матчей и сыграет с командой ФНЛ за право остаться в премьер-лиге.