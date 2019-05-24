Уфимцы могут стать обладателями подарков за хорошее знание своих прав

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-24T14:57:57+03:00

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«Комсомолка» совместно с Госкомитетом по торговле начинает викторину «Знаете ли вы свои права?»

Ответы будут приниматься по телефону «горячей линии» 218-09-78 с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) 24 и 26 мая. Первые три позвонивших и правильно ответивших на все вопросы станут победителями. Подведение итогов будет в декабре. Победители получат приз – продуктовую корзину от «Продукта Башкортостана».

Вопросы:

1. Может ли потребитель вернуть продавцу колбасу надлежащего качества?

2. Может ли потребитель потребовать от продавца предоставления ветеринарной справки на мясо птицы, реализуемое на продовольственных рынках?

3. Подлежат ли дополнительному взвешиванию продовольственные товары, расфасованные и упакованные изготовителем и на которых указан вес?

4. Может ли потребитель потребовать от продавца нарезать хлеб?

5. Можно ли в продовольственных магазинах продавать сопутствующие товары?

ИСТОЧНИК KP.RU