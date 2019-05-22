2019-05-22T10:22:53+03:00
Происшествия

В Башкирии вынесли приговор преступникам, похитившим двух человек

На скамье подсудимых оказались пятеро злоумышленников
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии завершился судебный процесс над преступной группой, которая обвинялась в вымогательстве и похищении людей. В ее составе были пять человек в возрасте от 26 до 48 лет.

История началась в конце 2017 года, когда житель Стерлитамака приехал в гости к другу в Мелеуз. Тот рассказал, что у его знакомого имеются 90 тысяч рублей. Мужчины сговорились ограбить его, для чего гость привлек еще троих парней.

Они нагрянули к жертве утром на двух машинах. Знакомый выманил несчастного на улицу, предлагая выпить, после чего к тому подошли подельники с муляжом полицейского удостоверения. Они затолкали гражданина в авто, обыскали, а когда поняли, что денег нет, повезли его за город. По дороге злоумышленники угрожали подкинуть жертве наркотики, если тот не отдаст им 90 тысяч, и тот согласился.

После такой удачи парни решили повторить сценарий с троюродным братом потерпевшего. Через месяц они приехали к нему с фальшивыми ксивами, потребовали 300 тысяч и пригрозили подсунуть наркотики. И снова, казалось бы, успех. Мужчина на все согласился, но попросил время на сбор денег. Однако после ухода вымогателей он обратился в правоохранительные органы.

- Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, все злоумышленники были задержаны, - рассказали в региональном Следкоме.

Пять участников похищения получили сроки от 4 до 12 лет. Один из фигурантов, чье дело было выделено в отдельное производство, получил 3 года «строгоча».

Напомним, схожее преступление имело место в Чишминском районе. Тогда местный житель похитил главу района и сельсовета, надеясь получить от них деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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