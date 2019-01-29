Житель Башкирии, похитивший главу района и сельсовета, получил 10 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 19:14 2019-01-29T19:14:47+03:00

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История, достойная криминального фильма, произошла в Чишминском районе Башкирии в 2017 году. 51-летний местный житель решил заработать легких денег Он позвал к себе главу сельсовета, чтобы якобы показать тому свое изобретение – печь-паровоз. Когда чиновник зашел в гараж для знакомства с ноу-хау, мужчина запер его. Под угрозой револьвера тот надел своему пленнику на шею удавку из троса, а на пояс повесил макет взрывчатки. Все это он заснял на камеру.

Далее злоумышленник вместе с жертвой поехал в дом его брата – главы Чишминского района. За ними все это время ехала машина. По словам похитителя, в ней сидели его подельники. На самом же деле он просто нанял такси, не посвятив водителя в свои преступные планы.

Все эти ухищрения были ради 6 миллионов рублей, именно столько он потребовал от чиновников. Глава района собрал по друзьям более миллиона и отдал негодяю. Через день он добавил еще 1,7 млн рублей. Лишь после этого злоумышленник отпустил братьев, пригрозив расправой за привлечение полиции.

Позже они все же обратились в правоохранительные органы и похитителя задержали. Часть денег нашли у него, остаток - у его приятеля, которому преступник задолжал.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима, но осужденный подал апелляцию.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что Верховный суд менять срок не стал, лишь снял арест с вещдока – той самой печи-паровоза.

ИСТОЧНИК KP.RU