2019-05-20T21:44:44+03:00
Происшествия

«Она была злой, но не подавленной»: близкие о погибшей в Уфе сотруднице Роспотребнадзора

Они намерены найти виновных в гибели женщины
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Близкие и коллеги экс-заместительницы начальника отдела Роспотребнадзора РБ Ольги Сидорчевой не верят, что та свела счеты с жизнью. 52-летнюю женщину убили, уверены они. Знакомые утверждают, что погибшая обладала сильным характером и умела справляться с любыми неприятностями.

Как рассказали "Комсомольской правде" коллеги женщины, когда та вышла после встречи с начальством, она не выглядела подавленной.

- Скорее она была зла, но не подавлена. Думала, что на нее хотят повесить всех собак, - рассказал "Комсомолке" собственный источник.

В том, что инспектор свела счеты с жизнью не верят и ее друзья. По их словам, женщина никогда не оставила бы своих близких.

Они собираются написать заявление в полицию с требованием найти и наказать виновных в смерти сотрудницы Роспотреба.

Напомним, тело Ольги Сидорчевой нашли в ночь на воскресенье в Уфимском районе Башкирии. За пару дней до этого инспектор наведалась в кафе-маркет «Ферма» с внеплановой проверкой от Роспотребнадзора и обнаружила нарушения. Она потребовала приостановить деятельность магазина, но его владелец, предприниматель Альберт Мухамедьяров, сообщил о ситуации главе Башкирии. Радий Хабиров встал на сторону медиамагната и отчитал главу Роспотребнадзора за действия его подчиненной. После «разноса» тот вызвал женщину для беседы, а через несколько часов ее нашли мертвой в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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