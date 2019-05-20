2019-05-20T18:22:58+03:00
Происшествия

Бывшему прокурору Советского района Уфы предъявили еще одно обвинение

Следователи рассказали, что в деле Гарифуллина всплыли новые факты
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отношении 44-летнего экс-прокурора Советского района города Уфы завели новое уголовное дело. Рамилю Гарифуллину вменяют в вину очередной эпизод, связанный с получением взятки в крупном размере.

Как сообщил региональный Следком, в начале 2018 года к нему обратились знакомые. Они просили за плату помочь помощнику прокурора одной из районных надзорных ведомств перевестись в Уфу. Он оценил услугу в 1 миллион рублей. Однако у помощника прокурора таких денег не нашлось, так что они сторговались на 500 тысячах рублей. После того, как деньги были переданы, алчный прокурор потребовал еще 100 тысяч, но снова получил отказ. Тогда он запросил 50 тысяч, и ему заплатили.

В итоге он получил 550 тысяч рублей за свое содействие. Сейчас с подозреваемым ведутся следственные действия.

Напомним, что первоначально Рамиля Гарифуллина задержали по подозрению в получении взятки размером более пяти миллионов рублей. Его поймали прямо в рабочем кабинете. Подготовка операции ФСБ заняла около года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе пропал 10-летний Петр Борисов
В Уфе психотерапевта осудили на 9 лет за надругательство над 16-летней пациенткой
В Уфе снова частично перекрывают улицу Авроры
В Башкирии найден мертвым председатель горкома КПРФ Кумертау
В Уфе прекращены поиски 17-летней студентки колледжа
Пенсионер из Башкирии признался, что надругался над школьницей
Радий Хабиров поручил закупить еще 350 автобусов для «Башавтотранса»
В Уфе водитель иномарки сбил трёхлетнюю девочку и скрылся
«Лично привезла домой»: супруга Олега Мухаметзянова рассказала, где пропадал ее муж
В Башкирии разыскивают пропавшую 42-летнюю врача-инфекциониста
В Башкирии начали производить акустические гитары
Хозяином кафе, которое закрыла погибшая инспектор Роспотребнадзора Башкирии, оказался миллионер
Следком рассматривает несколько версий гибели инспектора Роспотребнадзора Башкирии
В Уфе водитель грузовика сбил двух школьников на мопеде
Радий Хабиров хочет создать в Уфе Аллею ненависти
В Башкирии пропала 17-летняя София Терентьева
Газ. Нефть. Технологии - выставка больших перемен
Появилось видео раскрепощенной вечеринки байкеров в уфимском детском лагере
Участок трассы М-5 в Башкирии отремонтируют за девять миллиардов рублей
Радий Хабиров прокомментировал гибель сотрудницы Роспотребнадзора по Башкирии
В Следкоме Башкирии прокомментировали смерть начальника отдела Роспотребнадзора
Выбор молодых - наука, творчество, здоровье
ФСБ по Башкирии сместили главу одного из районов
Задержанный в уфимском аэропорту «Superjet» оказался неисправным
В Башкирии пьяная женщина без прав устроила смертельное ДТП
В Уфе на этой неделе состоится ярмарка вакансий