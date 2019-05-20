Бывшему прокурору Советского района Уфы предъявили еще одно обвинение

СЕГОДНЯ 18:22 2019-05-20T18:22:58+03:00

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В отношении 44-летнего экс-прокурора Советского района города Уфы завели новое уголовное дело. Рамилю Гарифуллину вменяют в вину очередной эпизод, связанный с получением взятки в крупном размере.

Как сообщил региональный Следком, в начале 2018 года к нему обратились знакомые. Они просили за плату помочь помощнику прокурора одной из районных надзорных ведомств перевестись в Уфу. Он оценил услугу в 1 миллион рублей. Однако у помощника прокурора таких денег не нашлось, так что они сторговались на 500 тысячах рублей. После того, как деньги были переданы, алчный прокурор потребовал еще 100 тысяч, но снова получил отказ. Тогда он запросил 50 тысяч, и ему заплатили.

В итоге он получил 550 тысяч рублей за свое содействие. Сейчас с подозреваемым ведутся следственные действия.

Напомним, что первоначально Рамиля Гарифуллина задержали по подозрению в получении взятки размером более пяти миллионов рублей. Его поймали прямо в рабочем кабинете. Подготовка операции ФСБ заняла около года.

ИСТОЧНИК KP.RU