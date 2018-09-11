Прокурора Советского района Уфы подозревают в получении взятки

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-11T15:38:56+03:00

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В минувший понедельник, 10 сентября, в Уфе задержали прокурора Советского района города Рамиля Гарифуллина.

ЗАДЕРЖАЛИ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ

В республиканском Следственном комитете сообщили, что высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства подозревают в получении крупной взятки – более пяти миллионов рублей. По факту случившегося сыщики возбудили уголовное дело. Известно, что прокурора задержали прямо в его рабочем кабинете. Подготовка операции ФСБ заняла долгое время – около одного года.

Имена иных лиц, связанных с задержанием Гарифуллина, не разглашаются. Однако по источникам уфимского «Ъ», одним из них может оказаться Вадим Рамазанов – уфимский предприниматель и депутат Горсовета. Мужчину задержали в уфимском аэропорту. Сейчас с ним также работают следователи.

В самой прокуратуре задержание Гарифуллина прокомментировали коротко и лаконично. В надзорном ведомстве проинформировали, что сотрудники отдела собственной безопасности, совместно с оперативниками ФСБ, проводят проверку.

- Прокурора подозревают в коррупционном преступлении. Подобные факты и злоупотребление должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры.

ДОХОД В 1,5 МИЛЛИОНА И КИТАЙСКАЯ «ЛЕГКОВУШКА»

Согласно официальным данным, Рамиля Гарифуллина нельзя назвать совсем уж богатым. За 2017 году прокурор заработал около полутора миллионов рублей. Из задекларированного имущества у прокурора простенький «Датсун», квартира в 60 «квадратов» и небольшой загородный участок с жилым домом. Все имущество, кроме автомобиля, Гарифуллины делят поровну между супругами и двумя сыновьями.

Рамиль Гарифуллин обладает званием старшего советника юстиции. Родился он в Кушнаренково в 1974 году. Работать в надзорном ведомстве начал с 1996 года. В 2002 году дослужился до должности заместителя прокурора Советского района Уфы. До того, как занять высокий пост прокурора одного из самых «жирных» районов Уфы, в 2010 году, 44-летний Гарифуллин трудился руководителем прокуратуры Уфимского района.