2019-05-19T17:11:14+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 25-летнего Олега Мухаметзянова

Мужчину трое суток разыскивали полиция и волонтеры
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Три дня назад 25-летний житель Оренбургской области Олег Мухаметзянов приехал в Башкирию и бесследно пропал. Супруге он заявил, что едет на работу, но на рабочем месте так и не появился. Позже выяснилось, что мужчина добрался автостопом до родной деревни Федоровки, что в Хайбуллинском районе республики. Он забрал из дома все свои сбережения и ушел в неизвестном направлении.

В тот же день супруга Олега забила тревогу и написала заявление в полицию о его пропаже. Как рассказала Александра Мухаметзянова в беседе с «Комсомолкой», ранее ее муж никогда не пропадал.

Сегодня стало известно, что Олег нашелся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Мужчина жив и вышел на связь с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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