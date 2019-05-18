«Дома плачет сын»: в Башкирии разыскивают 25-летнего жителя Оренбургской области

СЕГОДНЯ 19:33 2019-05-18T19:33:42+03:00

Олег Мухаметзянов уехал в родную деревню еще 15 мая, и с тех пор от него нет вестей

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Жена 25-летнего жителя Оренбургской области Олега Мухаметзянова уже третьи сутки не находит себе места: муж уехал в Башкирию, никого не предупредив, и пропал.

- Мы живем с мужем в поселке Энергетик. 15 мая он пришел домой, переоделся, сказал, что идет на работу. После коллеги рассказали, что Олег на месте не появлялся.

Как выяснилось позже, мужчина на попутке добрался до родной деревни Федоровки, что в Хайбуллинском районе Башкирии, где сам родился и вырос, и где сейчас живет его мать. Дождавшись, когда женщина выйдет в магазин, он зашел в дом и забрал свои деньги, которые хранил там, а потом ушел в неизвестном направлении.

- Сегодня мне звонила его подруга, которая с ним вместе выросла, - говорит Александра. – Она рассказала, что видела Олега в магазине в Акъяре. Он выходил с ящиком пива, весело поздоровался, вот приятельница и подумала, что он приехал навестить друзей.

Для жены Олега удивительно, почему в свои планы муж ее не посвятил: супруги не ссорились, и мужчина никогда раньше не позволял себе подобных выходок. Сейчас телефон Олега выключен, а друзей мужа Александра не знает, поэтому сбита с толку – где же искать его. Если супруг так и не выйдет на связь, женщина собирается писать заявление в полицию.

- Я волнуюсь, дома плачет маленький сын, - вздыхает Александра. – Не понимаю, что происходит, куда муж мог запропаститься.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза серые.

Особые приметы: родинка на шее слева, татуировка на левом предплечье в виде абстракции, татуировка в виде креста и выбитого имени «Александра». На ноге татуировка - символ «инь-янь».

Был одет: тельняшка, темно-серые штаны с карманами по бокам, темная кепка.

Если вам что-то известно о местонахождении Олега Мухаметзянова, просьба сообщить его жене Александре по номеру 8(932)848-64-09.

ИСТОЧНИК KP.RU