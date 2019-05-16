Приставы прокомментировали случай с гробом, подаренным живому жителю Уфы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-16T14:23:04+03:00

Оказалось, коллекторы тут ни при чем

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Инцидент с гробом, предназначенным для здравствующего жителя Уфы, заинтересовал судебных приставов. Пугающий ритуальный подарок, напомним, обнаружили на днях возле подъезда одной из многоэтажек.

Гроб был предназначен для конкретного жителя дома, о чем свидетельствовали написанные на нем номер квартиры и имя.

Люди предположили, что такой угрожающий «подарочек» могли прислать коллекторы. В Управлении службы судебных приставов решили проверить эту версию и побеседовали с получателем гроба. Оказалось, что тот знает, кто оставил ему послание.

– В ходе беседы с гражданином выяснилось, что какие-либо коллекторские или кредиторские организации не причастны к данному инциденту. По словам мужчины, он знает, кто совершил этот поступок. Фактов нарушения требований Федерального закона №230 нами не установлено, – рассказал глава отдела по ведению государственного реестра и контролю за коллекторскими организациями УФССП по Башкирии Евгений Слободчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU