Жуткий подарок: для живого жителя Уфы поставили гроб у подъезда

СЕГОДНЯ 19:00 2019-05-10T19:00:58+03:00

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Накануне жители многоэтажки в Советском районе Уфы обнаружили у подъезда гроб, на котором был указан номер квартиры и имя местного жителя. Обитатели подъезда переполошились и стали узнавать все ли в порядке с хозяином квартиры. Как оказалось, мужчина жив и здоров, а гроб около входа в подъезд оставили неизвестные.

Как сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на местную жительницу Гульназ Валиеву, «жуткий подарок» стоял около подъезда около получаса. Затем гроб увезли на помойку. О том, кому и зачем нужно было так поступать, неизвестно. Собеседница издания предположила, что эта выходка либо чья-то неудачная шутка, либо происки обезумевших коллекторов. В пользу первой версии говорит надпись: на гробу было нацарапано «Валерке».

ИСТОЧНИК KP.RU