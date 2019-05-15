Радий Хабиров назвал уфимских вандалов упырями

15 Май 21:32 2019-05-15T21:32:52+03:00

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Радий Хабиров назвал людей, устраивающих погромы в подъездах, упырями.

Возмущаться врио главы региона начал из-за того, что некоторые уфимцы устроили погром в только что отремонтированных в рамках республиканской программы подъездах.

- Мы с вами, дорогие жители, провели обсуждения, определились, как и что делать. Вкладываем душу и сердце в улучшение условий жизни. И сейчас – посмотрите, что начали делать в свежоотремонтированных подъездах какие-то упыри! – написал Хабиров в соцсетях.

Он также призвал жильцов не оставлять подобные факты без внимания и сообщать о случаях вандализма своим участковым.

Любопытно, что ранее резким высказыванием отличился мэр Сибая Рустем Афзалов, назвавший одного из жителей республики «козлом и экскрементом». Тогда Хабиров извинился за чересчур эмоционального мэра и заявил, что никто не имеет права оскорблять граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU