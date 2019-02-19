Радий Хабиров извинился за мэра Сибая

На прошлой неделе мэр Сибая Рустем Афзалов жестко раскритиковал вышедших на площадь горожан. Организатора стихийного митинга Ильшата Муртазина он и вовсе обозвал «козлом» и «экскрементом». Все из-за того, что активист приехал в Сибай из соседнего Баймака, да еще и несколько судимостей имеет.

Высказывания сити-менеджера быстро разошлись по интернету. Рустем Афзалов попал на первые страницы федеральных сайтов. Эксперты посчитали заявления мэра чересчур резкими, а политолог Аббас Галлямов в своем Facebook и вовсе предложил уволить чиновника.

В минувший понедельник скандал прокомментировал врио главы региона. Радий Хабиров заслушал его доклад об экологической обстановке, после чего во всеуслышание извинился за слова своего подчиненного.

- Вы совершили одну очень серьезную ошибку, - обратился Хабиров к мэру Сибая. – Я считаю, что оскорблять человека нельзя, ни при каких обстоятельствах. Никто, уважаемые коллеги, не имеет права оскорблять наших граждан, - обратился он уже к чиновникам и министрам.

Ранее Афзалов попытался было исправить ситуацию, и сам попросил прощения за резкое высказывание. Но Хабиров на оперативном совещании подчеркнул, что извинения мэра Сибаяпрозвучали невнятно. По его мнению, на улице его бы «проучили» за это.

-Вместо вас я приношу извинения тем людям, кого вы имели в виду и считаю, что инцидент на этом завершен, - подытожил Хабиров.