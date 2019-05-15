Стали известны подробности нападения мужчины на 12-летнюю школьницу в Уфе

15 Май 10:28 2019-05-15T10:28:47+03:00

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На днях всю Башкирию потрясла новость о том, что 12-летняя девочка стала жертвой нападения неизвестного мужчины. Школьница зашла в подъезд собственного дома, где ее среди белого дня схватил извращенец и попытался совершить насильственные действия сексуального характера.

Вчера, 14 мая, следком по Башкирии возбудил уголовное по факту покушения на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии, вопиющий случай произошел еще 13 мая. В тот день девочка зашла в собственный подъезд в одной из многоэтажек в Октябрьском районе Уфы. Как только она вошла в лифт, на нее напал молодой человек. Ребенок испугался и стал звать на помощь.

- Преступные действия не были доведены до конца, так как на крики девочки о помощи отреагировали посторонние лица, после чего мужчина скрылся с места совершении преступления, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела. Тем временем, подозреваемый в нападении попал на камеру наружного наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU