Стала известна личность подозреваемого в надругательстве над 12-летней школьницей в Уфе
Стала известна личность подозреваемого в надругательстве над 12-летней школьницей.
По предварительным данным, им может быть местный житель А. К., 1998 года рождения. Именно он засветился на камерах уличного видеонаблюдения, установленных во дворе дома, где и произошло нападение: молодой человек стремительно убегал, словно пытаясь от кого-то скрыться. Поэтому силовики сейчас внимательно изучают видео и пытаются определить местонахождение уфимца.
Напомним, что инцидент произошел вчера днем, 13 мая, в районе остановки «Спортивная». 12-летняя школьница возвращалась из школы и уже зашла в подъезд своего дома, как неожиданно на нее напал незнакомец и совершил сексуальные действия насильственного характера. Девочка закричала и пыталась вырваться – на шум вышла соседка, чем и спугнула извращенца. По факту сексуального нападения на ребенка было возбуждено уголовное дело, поиск подозреваемого продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU