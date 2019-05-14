2019-05-14T15:02:24+03:00
Происшествия

Стала известна личность подозреваемого в надругательстве над 12-летней школьницей в Уфе

Мужчина засветился на камерах уличного видеонаблюдения
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Этот молодой человек попал на камеры наблюдения, когда стремительно убегал со двораЭтот молодой человек попал на камеры наблюдения, когда стремительно убегал со двора
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Стала известна личность подозреваемого в надругательстве над 12-летней школьницей.

По предварительным данным, им может быть местный житель А. К., 1998 года рождения. Именно он засветился на камерах уличного видеонаблюдения, установленных во дворе дома, где и произошло нападение: молодой человек стремительно убегал, словно пытаясь от кого-то скрыться. Поэтому силовики сейчас внимательно изучают видео и пытаются определить местонахождение уфимца.

Напомним, что инцидент произошел вчера днем, 13 мая, в районе остановки «Спортивная». 12-летняя школьница возвращалась из школы и уже зашла в подъезд своего дома, как неожиданно на нее напал незнакомец и совершил сексуальные действия насильственного характера. Девочка закричала и пыталась вырваться – на шум вышла соседка, чем и спугнула извращенца. По факту сексуального нападения на ребенка было возбуждено уголовное дело, поиск подозреваемого продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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