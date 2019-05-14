Нигериец, обвиняемый в изнасиловании уфимской путаны, попытался свести счеты с жизнью

14 Май 20:00 2019-05-14T20:00:33+03:00

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Адвокат рассказал, что нигериец, обвиняемый в изнасиловании проститутки, попытался покончить с собой в изоляторе временного содержания.

Напомним, что необычная история произошла в начале 2019 года. 23-летний иностранный студент, назовем его Айо, обвиняется в разбое и изнасиловании 41-летней уфимской путаны Марии М., знаменитой по сюжету на Первом канале. Логично, что сам Айо все это отрицает, и заявляет, что секс у них был по обоюдному согласию.

Сегодня стало известно, что обвиняемый молодой человек попытался покончить с собой. Информацию подтвердил адвокат парня Рамиль Гизатуллин. По словам защитника, это могло произойти из-за того, что Айо периодически эпатируют в изолятор временного содержания без проведения следственных действий и не разбираются с фальсификацией доказательств.

Любопытно, что женщина, обвинившая иностранца, нисколько не стесняется своей профессии. Даже наоборот, на специфичном форуме, посвященном работе путан, она заявляет, что намерена упечь Айо за решетку, дабы «другим не было повадно девочек обижать».

ИСТОЧНИК KP.RU