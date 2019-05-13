2019-05-13T20:15:48+03:00
Происшествия

В Уфе эвакуируют торговые центры, вокзал и аэропорт

Сигналы тревоги сработали вечером, 13 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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По Уфе снова прокатилась волна эвакуаций. Сегодня вечером,13 мая, из-за анонимных звонков люди были вынуждены покинуть ТРЦ «Планета», МЕГА и другие торгово-развлекательные комплексы. По словам уфимцев, эвакуировали также аэропорт и железнодорожный вокзал. На места выехали экстренные службы города.

Тревога сработала и в торговых центрах Стерлитамака. Как сообщают местные жители в соцсетях, вечером эвакуировали ТЦ "Фабри" и "Сити Молл". Люди уже больше часа стоят на улице в ожидании, когда им разрешат вернуться обратно.

Напомним, что прошлая волна эвакуаций прошла в Уфе чуть менее недели назад. В минувшую среду, 8 мая, из-за сообщений о бесхозных предметах посетители и персонал "Простора", Красинского рынка, БЦ "Маяк" и других ТРК покинули свои места и вышли на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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