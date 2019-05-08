2019-05-08T09:34:21+03:00
Происшествия

В Уфе начали экстренно выводить посетителей торговых центров

Пока известно о четырех случаях эвакуации
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе началась эвакуация нескольких торговых центровВ Уфе началась эвакуация нескольких торговых центров
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В Уфе эвакуируют посетителей крупных торговых центров.

Сегодня утром, 8 мая, были эвакуированы ТЦ "Звездный", "Простор", ТСК "Сипайловский" и Красинский рынок.

На места прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно, людей вывели из-за сообщений о подозрительных предметах. Обстоятельства случившегося выясняются.

К слову, волна эвакуаций наблюдается не только в Уфе. По последним данным, схожая ситуация - в торговых центрах Екатеринбурга, Самары, Волгограда, Красноярска и других городов России.

Напомним, с начала года подобные массовые эвакуации происходили уже не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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